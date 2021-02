Valheim, el nuevo sandbox de vikingos, ya lleva dos millones de copias vendidas en dos semanas

A menos de que estas últimas semanas hayas estado viviendo bajo una roca, entonces seguramente ya sabes que Valheim, el nuevo sandbox de vikingos por parte de Iron Gate AB, la está rompiendo en estos momentos. Así como sucedió con Among Us y Fall Guys, este juego se ha convertido en la sensación entre streamers y jugadores, al punto de que en menos de dos semanas ya alcanzó las dos millones de copias vendidas.

Tan solo una semana después de que el juego saliera de early access ya se reportaban cerca de un millón de jugadores, y ahora ya van dos millones los que se suman a esta aventura vikinga. Y sí, como era de esperarse, Valheim ya figura dentro de los juegos más populares en Steam.

Ante este repentino éxito, sus desarrolladores evidentemente fueron atacados y criticados de lanzar “un juego sin sentido” que solo mantendrá la popularidad un par de meses. Respondiendo a estos usuarios, Richard Svensson, CEO de Iron Gate AB, dijo lo siguiente:

“Valheim no fue un producto asegurado, se trata de algo que llevamos desarrollando por más de tres años y durante ese tiempo fuimos agregando nuevas funciones que probamos en un equipo selecto de usuarios. Como diseñador, no me gusta seguir tendencias, siempre trato de seguir mis propias ideas y parece que esto nos resultó.”