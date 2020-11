Usuario compra un PS5 en Europa y recibe una caja llena de ladrillos

El PS5 llegó a Europa el día de ayer, 19 de noviembre. Sin embargo, parece que no todas las personas que pre-ordenaron su consola de nueva generación la tienen entre manos. Recientemente, un usuario reportó en Twitter que, en lugar de abrir su caja y asombrarse por ver al PS5 directamente, se enojó por recibir una pila de ladrillos.

El usuario de Twitter, conocido como katron69, publicó un par de fotos en donde menciona que recibió una caja de PS5 rota y adentro se encontraban un par de ladrillos, esto para simular el peso de la consola. El usuario ha señalado a CTT Express, los encargados de la repartición, como los responsables de este cometido.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos… La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju

— Katron (@katron69) November 20, 2020