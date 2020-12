Una versión mejorada de Disco Elysium con más contenido llegará el próximo año

Disco Elysium, considerado por mucho como uno de los mejores juegos de 2019, tendrá una nueva versión. Durante The Game Awards el día de ayer, ZA/UM, los desarrolladores, anunciaron Disco Elysium – The Final Cut, una entrega que no solo llegará a más plataformas, sino que incluirá mucho contenido adicional.

Esta nueva versión del juego estará disponible en PS4, PS5, Google Stadia y PC en marzo de 2021, y llegará a Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch en algún punto del verano del siguiente año. Lo mejor de esto, es que aquellos que ya cuentan con el lanzamiento original, podrán obtener todo el contenido de The Final Cut de forma gratuita.

Esta nueva versión agregará actuación de voz completa para cada personaje, misiones adicionales, una zona completamente nueva en la ciudad, nuevos NPC y más opciones de elección. En PS5, el juego podrá correr a 4K y 60 fps. Por último, iam8bit ha confirmado que una edición de colección para PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, la cual tiene un precio de $249 dólares. Esta edición incluye una caja especial, la figura Mind Totem, un libro de arte con 190 páginas de ilustraciones y textos, un mapa de tela y la edición física con carátula doble.

Vía: The Game Awards