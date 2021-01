Un Xbox Series X firmado por Phil Spencer puede ser tuyo por solo $53 mil pesos

¿Aún no tienes un Xbox Series X y quiere uno? Entonces estás de suerte. Aunque conseguir una de estas consolas puede ser complicado hoy en día, hay una forma fácil de obtener esta pieza de hardware. En estos momentos solo necesitas entrar a eBay y participar en una subasta por un Series X firmado por Phil Spencer, jefe de Xbox.

Esta subasta es el resultado de una colaboración entre Xbox y la New York Video Game Critics Circle, una asociación sin ánimo de lucro, en donde se está subastando en estos momentos en un Xbox Series X completamente nuevo, el cual cuenta con la firma del querido jefe de la compañía. Todo el dinero recaudado será destinado para ayudar a estudiantes con pocos recursos que residen en los barrios del Bronx y del Lower East Side de Nueva York.

Great cause, happy to be part of this auction. https://t.co/oQBBTsid02

— Phil Spencer (@XboxP3) January 27, 2021