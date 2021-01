Rapture, la ciudad de BioShock, llega a No Man’s Sky gracias a un fan

No Man’s Sky es uno de los juegos más interesantes de hoy en día. Después de un desastroso lanzamiento en 2016, el trabajo de Hello Games ha cambiado bastante en los últimos años, algo que le otorgó un premio durante la última ceremonia de The Game Awards. Uno de los elementos que se agregaron con el tiempo, fue la capacidad de construir bases en cualquier planeta. Ahora, un fan ha tomado todas las herramientas a su disposición, y ha creado un replica de Rapture, la ciudad sumergida de BioShock.

Esta obra fue creada por el usuario conocido como Chongsparks, y es el resultado de 18 meses de arduo trabajo. Aunque su creador denomina a este lugar como “Desarrollo de Investigación Térmica Submarina”, la estructura del lugar, las luces neón y el agua de color verde que lo rodea, nos recuerda mucho al trabajo de Ken Levine. Esto fue lo que comento Chongsparks al respecto:

Here are the glyphs for those wanting to visit. Please note that you will definitely not see all that is in these pics. I exceeded the limit but don't know when that happened. It's PS4 creative mode. Please enjoy your stay. pic.twitter.com/Zu4QSw6OFs

— chongsparks (@chongsparks) January 25, 2021