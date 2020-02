Un nuevo juego de Marvel será revelado durante PAX East 2020

PAX East no sólo es un evento donde compañías cancelan sus asistencia por el temor al coronavirus, sino que también es el espacio perfecto para revelar un juego, o algún otro gameplay, como en el caso de Baldur’s Gate 3 y Samurai Jack: Battle Through Time. En este marco, Marvel ha confirmado su asistencia y planea enseñarnos el primer vistazo a un nuevo título.

Sin embargo, será mejor que no esperen un juego AAA o algo similar a Iron Man VR, ya que el nuevo proyecto es una colaboración entre Marvel y Netmarble, compañía coreana especializada en juegos móviles y experiencias en línea, así que, lo más seguro es que veamos un título para dispositivos iOS y Android.

Hey, @NetmarbleO! Our Mystery Panel at #PAXEast2020 kicks off on March 1st at 3:30PM ET. Are you ready to reveal our all-new game? pic.twitter.com/58TcgNqoAL

— Marvel Entertainment (@Marvel) February 24, 2020