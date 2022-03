Mientras que los lectores del manga están al filo del asiento con cada nuevo capítulo de My Hero Academia, aquellos que esperan noticias del anime, parece que por fin tendrá nueva información. De acuerdo con un nuevo reporte, en unos días tendríamos un nuevo vistazo a la sexta temporada de este anime.

Recientemente, se descubrió que la revista Weekly Shonen Jump tendrá un pequeño adelanto de la sexta temporada del anime de My Hero Academia en su siguiente edición, la cual se estrenará en Japón la próxima semana. Aunque los detalles específicos son un misterio, tal parece que este adelanto sería un nuevo póster.

NEWS! My Hero Academia Anime Season 6 New Visual will be revealed in Weekly Shonen Jump #17 releasing Next Week!

Source: WSJ #17 Preview pic.twitter.com/bcAorUd1Bz

— Atsu 🧃 (@Atsushi101X) March 16, 2022