Ubisoft revela que Mario + Rabbids: Kingdom Battle tuvo hasta 7.5 millones de jugadores en Switch

Apenas el día de ayer, Ubisoft reveló la existencia de Mario + Rabbids: Sparks of Hope, la secuela del título original que debutó en 2017 exclusivamente para el Nintendo Switch. Ahora, se ha dado a conocer un interesante dato sobre el primer juego que lo perfila como uno de los third-party más exitosos de la consola híbrida.

Tal y como lo comparte Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, Mario + Rabbids: Kingdom Battle alcanzó hasta 7.5 millones de jugadores en el Switch, convirtiéndolo así en uno de los juegos third-party más grandes de la consola.

Ubisoft confirmed today that the first Mario + Rabbids game reached over 7.5 million players on Switch, making it one of the top premium third party games on the console.

A very impressive stat. https://t.co/jXsq9DcLWk

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 13, 2021