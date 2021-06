Resumen conferencia Square Enix Presents – E3 2021

El Square Enix Presents ha terminado, y en esta ocasión tuvimos una serie de anuncios bastante interesantes. Además de nueva información sobre Marvel’s Avengers y Life is Strange: True Colors, se ha confirmado que el juego de Guardians of the Galaxy por parte de Eidos Montreal es real, así como un nuevo Final Fantasy. A continuación puedes checar el resumen de la conferencia.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

El rumoreado juego llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 26 de octubre. Este título es single player, y nos da la oportunidad de controlar a Star-Lord en una gran aventura espacial.

Final Fantasy Pixel Remaster

Los primeros seis juegos de la serie serán remasterizados para dispositivos móviles y PC. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento para esta colección.

Marvel’s Avengers: Battle for Wakanda

La siguiente gran expansión de Marvel’s Avengers, Battle for Wakanda, estrena tráiler, en donde Black Panther se sumará a este juego.

Títulos para móviles

De una forma bastante rápida, Square Enix presentó una serie de tráilers enfocado en los juegos móviles de la compañía, como Final Fantasy VII The First Soldier, Final Fantasy Brave Exvius, NieR Re[in[carnation, Hitman Sniper y más.

Babylon’s Fall

Después de mucho tiempo sin nueva información, se ha estrenado un nuevo tráiler de Babylon’s Fall, el cual confirma un lanzamiento para PS5, y que este proyecto es un juego como servicio.

Life is Strange Remastered Collection

Después de un anuncio a principios de año, se ha confirmado que Life is Strange Remastered Collection llegará el 30 de septiembre a PS4, Xbox One y PC con una serie de mejoras visuales de los dos primeros títulos de la serie.

Life is Strange: True Colors

El nuevo tráiler de la siguiente entrega en la serie de Life is Stranger nos da un mejor vistazo a los poderes especiales que tiene nuestra protagonista.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Después de varios rumores, se ha confirmado que Square Enix Japan y Koei Tecmo están trabajando juntos en Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, un juego estilo Nioh, el cual llegará a consolas y PC en 2022, con un demo para PS5 a partir del día de hoy.

Vía: Square Enix Presents