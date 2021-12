Tunic ya tiene fecha de lanzamiento

Uno de los juegos independientes a los cuales se les perdió la pista por tiempo, hizo un fantástico acto de presencia durante el pre-show de The Game Awards. Estamos hablando de Tunic, una exclusiva de Xbox One y Xbox Series X|S, el cual cuenta con un estilo similar a The Legend of Zelda, y ya tiene una fecha de lanzamiento.

Así es, Tunic llegará exclusivamente a Xbox One y Xbox Series X|S el próximo 16 de marzo de 2022. Sin duda alguna, una gran noticia para los fans de los juegos independientes y usuarios de Xbox.

Vía: The Game Awards