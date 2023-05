Trailer y fecha de lanzamiento de Lords of the Fallen

Lords of the Fallen, el “sucesor espiritual” de Lords of the Fallen de 2014, tiene un nuevo y oscuro tráiler que muestra más gameplay. Pocos meses después de su lanzamiento, se anunció una secuela del juego original, con una fecha de lanzamiento establecida para 2017. Ahora, casi 10 años después, esta secuela es más bien un reinicio completo de la franquicia.

Al igual que el primer juego, Lords of the Fallen tiene lugar en un mundo de fantasía oscura, donde el personaje del jugador emprende una misión para derrocar al dios demonio Adyr. El tráiler muestra parte del combate sangriento y brutal, las batallas contra jefes y los mundos paralelos de los vivos y los muertos. Está ambientado 1,000 años después del primer juego y, esta vez, los jugadores podrán crear su propio personaje.

Para diferenciarse del primer juego, Lords of the Fallen originalmente se titulaba The Lords of the Fallen, pero en el evento State of Unreal Showcase, se cambió de nuevo a Lords of the Fallen. Dado que en este punto es un reinicio, eso no debería ser demasiado confuso… ¿verdad?

Lords of the Fallen, la nueva versión, no el juego de 2014, se lanzará el 13 de octubre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Las preventas ya están disponibles.

Vía: Polygon

Nota del editor: Generalmente los juegos que tardan tanto en llegar, llegan mal, pero tras la sorpresa de Dead Island 2 hay esperanzas para los fans.