Tráiler y fecha de estreno para Star Wars: Tales of The Jedi

Este fin de semana se está celebrando la expo D23 de Disney, en la cual hay noticias relevantes de la empresa, ya sea en la parte cinematográfica, de series, videojuegos y mucho más contenido para los fanáticos. Dentro de este marco la saga de Star Wars está presente, y ahora, se ha revelado cuando podremos ver Tales of The Jedi.

Estos son una serie de cortos con pequeñas historias relacionadas a los personajes más icónicos, con un punto de vista distinto, ya que hasta este momento los mayores protagonistas de la obra fueron los Skywalker. Aquí puedes ver el avance:

Vale la pena mencionar, Star Wars: Tales of The Jedi son cortos CGI, por lo que no veremos a actores retomar sus respectivos papeles en formato de live action. La fecha de estreno para estos interesantes cortos será ni más ni menos que el próximo 26 de octrube en Disney Plus.

En noticias relacionadas a D23. Hace poco liberaron el primer vistazo a La Sirenita live action. En este enlace tienes toda la información.

Vía: D23