Tráiler confirma demo de Vision of Mana

El próximo 29 de agosto por fin estará disponible Visions of Mana, la primera entrega completamente nueva en la serie en años. De esta forma, Square Enix quiere que la mayor cantidad de personas posibles le den una oportunidad a esta entrega, y esto ha tomado la forma de un demo, el cual ya está disponible.

Por medio de un nuevo tráiler, Square Enix ha confirmado que un demo para Visions of Mana ya está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. De esta forma, todos los interesados tendrán la oportunidad de probar este título antes de su lanzamiento, y averiguar si esta experiencia es para ellos o no.

Ahora, es importante mencionar que parte del contenido en el demo difiere de la versión final del juego. Por su parte, aquellos que disfruten de este adelanto, recibirán tres armas en el lanzamiento completo:

Gladius (espada pequeña para Val)

Falx (espada grande para Val)

Horn Lance (lanza para Val)

Estas armas se pueden reclamar iniciando un nuevo juego y avanzando hasta el Capítulo 1. Sin embargo, aquellos que no jueguen el demo aún tendrán la oportunidad de conseguir estos ítems, solo que tomará algo de tiempo. Recuerda, el demo de Visions of Mana ya está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X|S y PC, mientras que el juego llegará a nuestras manos el 29 de agosto de 2024. En temas relacionados, Visions of Mana llegaría al Nintendo Switch 2. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Trials of Mana.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar a que esté disponible Visions of Mana, como un gran fan de las primeras entregas de la serie, especialmente Trials of Mana, ya quiero ver cuál será el siguiente paso para la franquicia de Square Enix, y ver si tiene cabido hoy en día.

Vía: Square Enix