Todos los anuncios de Pokémon World Championships 2024

El pasado fin de semana se llevaron a cabo los Pokémon World Championships 2024 en Hawái, con emocionantes partidas de todas las divisiones de juegos de la franquicia de monstruos, ya sea desde las cartas coleccionables, pasando por la aplicación de celulares y culminando con el videojuego de Nintendo Switch. Y como siempre en estas celebraciones, no podían faltar los anuncios finales en torno a las novedades que vienen de la franquicia, en esta ocasión se dieron revelaciones importantes.

Aquí los anuncios:

1.- Nuevas cartas de Pokémon de Entrenadores llegarán al JCC Pokémon en 2025: El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon) introducirá en 2025 una serie de nuevas cartas que permitirán a los fans coleccionar y jugar con Pokémon de Entrenadores. Entre las cartas destacadas estarán Clefairy ex de Lillie, Grimmsnarl ex de Marnie, Zoroark ex de N y una carta rara de ilustración con Reshiram ex de N. Más detalles se revelarán próximamente.

2.- Pokémon GO presenta a Morpeko y nuevas características: Morpeko debutará en Pokémon GO junto con una nueva función de batalla que permitirá a los entrenadores alterar la forma de ciertos Pokémon durante las batallas mediante el uso de un Ataque Cargado. Además, se anticipa una gran y misteriosa actualización para el juego. Mantente atento para más información.

3.- Pokémon UNITE incorporará batallas de 500 puntos y nuevas licencias en 2025: En la primavera de 2025, Pokémon UNITE introducirá un nuevo formato de batalla casual que permitirá a los entrenadores liderar a sus Pokémon favoritos en equipos para derrotar a oponentes y Pokémon salvajes, recolectando energía Aeos para marcar en las zonas enemigas. Más detalles sobre esta actualización estarán disponibles próximamente.

4.- Anunciadas las sedes de los Campeonatos Mundiales Pokémon de 2025 y 2026: Los Campeonatos Mundiales Pokémon de 2025 se celebrarán en Anaheim, California, del 15 al 17 de agosto de 2025. La edición de 2026 tendrá lugar en San Francisco, California, del 28 al 30 de agosto de 2026.

Recuerda que en Atomix puedes encontrar todo el contenido relacionado a la edición de 2024.

Nota del autor: La edición de este año fue muy emocionante, esperemos que las dos siguientes se pongan igual de interesantes o hasta mejores en cuestión de anuncios.