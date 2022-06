Uno de los elementos que más han llamado la atención de Spider-Man en el cine, han sido las relaciones que Peter Parker ha tenido a lo largo de todas sus películas. Desde amigos, pasando por enemigos, hasta figuras románticas. Este último punto es uno que siempre ha causado controversias entre los fans, ya que elegir a una Mary Jane o Gwen Stacy siempre es algo complicado. Es así que aquí te presentamos a todas las versiones live action de estos personajes.

Mary Jane (Spider-Man 1-3) – Kirsten Dunst

Para la primera gran adaptación de Spider-Man para el cine, Kirsten Dunst fue la encargada de interpretar a Mary Jane Watson. Durante estas tres cintas, la relación entre MJ y Peter Parker siguió mucho de lo que ya conocemos de los cómics. Desde su complicada amistad, pasando por intentos de relación, hasta ya por fin ser novios en la tercera cinta, algo que no duró mucho.

Gwen Stacy (Spider-Man 3) – Bryce Dallas Howard

La esperada adaptación de Gwen Stacy se llevó a cabo durante la tercera cinta de la trilogía original de Spider-Man. Sin embargo, esta versión no es la que muchos esperaban. Aquí, Stacy es usada como alguien para darle celos a Mary Jane. Sin embargo, considerando que su participación fue mínima, no fue tanto un problema. Afortunadamente, esto no fue lo último que vimos de este personaje.

Gwen Stacy (The Amazing Spider-Man 1-2) – Emma Stone

Para muchos, esta ha sido la mejor interpretación de este personaje en el cine. Emma Stone hizo un fantástico trabajo al darle vida a este personaje. Aunque los planes de ver una versión de Spider-Gwen en las cintas que nos entregó Sony no se lograron concretar, sí vimos una buena interpretación de la novia inteligente e intrépida. Junto a esto, la química con Andrew Garfield fue espectacular y esto se debe principalmente a que los dos actores principales eran novios durante las grabaciones de estas cintas.

Mary Jane (The Amazing Spider-Man 2) – Shailene Woodley

Aunque como tal no apareció en la cinta, Shailene Woodley se encargó de darle vida a Mary Jane durante una escena eliminada de The Amazing Spider-Man 2. Considerando que la popularidad de Woodley estaba a todo lo que daba en su momento gracias a las películas de Insurgente, esta decisión parecía obvia. Hubiera sido interesante ver qué tan importante iba a ser el papel de Mary Jane en la tercera película de The Amazing Spider-Man.

Mary Jane (Spider-Man: Homecoming, Far From Home, No Way Home) – Zendaya

La más reciente interpretación de Mary Jane viene por parte de Zendaya Maree Stoermer Coleman. Durante la trilogía a cargo del MCU, esta actriz de Disney se ha encargado de entregarnos una nueva versión de este personaje. Una vez más, la química que tiene con Tom Holland, quien es su pareja actual, se ve reflejada en pantalla. Aunque por el momento no hay detalles, una cuarta cinta Spider-Man en el MCU ya está en desarrollo, y Zendaya volverá a la serie.