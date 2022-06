Modelo holandesa recrea a Maron de Dragon Ball Z en un cosplay

A lo largo de su historia, Dragon Ball ha contado con un sinfín de personajes, esto incluye a los protagonistas que siguen vigentes hoy en día, y también algunos secundarios que no tuvieron muchas apariciones. Uno de los más recordados es Maron, la ex novia de Krillin que se presentó en algunos capítulos de relleno, y esta fue muy icónica por su particular belleza.

Debido a esta nostalgia, una modelo Holandesa conocida en Instagram como @lucidbelle quiso traer los recuerdos de muchos a una parte un tanto más realista, razón por la cual elaboró un cosplay del personaje. Este simula el atuendo con el que se le vió en la saga de Garlic Jr. usando un traje de baño amarillo de una sola pieza y un visor estilo de buzo.

Aquí puedes verlo:

El cosplay de Maron se ve complementado con el cabello de color azul por el cuál se distingue al personaje, sobre todo por qué es un tono idéntico al utilizado por la propia Bulma. Además, las apariciones de la chica en la serie fueron bastante escasas, puesto que es una creación exclusiva de la serie, dando el paso hacia la novia definitiva de Krillin, Nº 18.

Vía: Lucidbelle