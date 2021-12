The Game Awards comenzó en 2014, y desde entonces la ceremonia organizada por Geoff Keighley ha visto un aumento constante de espectadores. De esta forma, el día de hoy se reveló que más de 85 millones de personas disfrutaron de la ceremonia que premió a It Takes Two como el GOTY de 2021.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los 85 millones que vimos este año se generaron a través de diversas plataformas. En Twitch, la ceremonia generó 3.35 millones de espectadores únicos. Por otro lado, en YouTube la transmisión registró 1.75 millones de horas de visualización en la transmisión principal, un 14% en comparación con lo visto el año pasado. Esto fue lo que comentó Keighley al respecto:

“Estamos agradecidos de poder regresar a una ceremonia en persona en 2021 y continuar construyendo sobre nuestro éxito con un crecimiento internacional significativo en 2021”.

A lo largo de los años, The Game Awards ha crecido en popularidad de forma constante. La ceremonia comenzó con solo 1.9 millones de unidades en su primera edición. Sin embargo, en tan solo siete años este evento se ha convertido en uno de los más importantes del año, esto principalmente por sus anuncios y revelaciones, los cuales han tomado la mayor parte de la presentación.

En temas relacionados, aquí puedes checar a todos los ganadores de este año. De igual forma, estos fueron los anuncios más relevantes de la ceremonia.

Nota del Editor:

Para bien y para mal, The Game Awards es más un evento enfocado en los nuevos anuncios, revelaciones y en los comerciales. De esta forma, la entrega de premios se ha reducido a una pequeña cantidad de la presentación. En más de tres horas en la edición de este año, solo siete minutos estuvieron dedicados a la entrega de estatuillas.

