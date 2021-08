The Batman presentó nuevo tráiler

The Batman es una de las adaptaciones de este personaje más esperadas para el próximo año. Aunque por el momento solo tenemos un tráiler de esta cinta disponible, un nuevo reporte revela el material de esta película que fue presentando durante CinemaCon.

De acuerdo con The Wrap, este nuevo adelanto de The Batman, el cual fue presentado a puerta cerrada y no se ha compartido de forma oficial, está enfocado en el Caballero de la Noche de Robert Pattinson, el cual está caminando por una Ciudad Gótica en caos. Después de esto, se escucha a Mat Reeves, quien promete entregar una “película emocional de Batman”.

Junto a esto, el adelanto también nos presenta a Zoe Kravitz en su papel de Catwoman, y Jeffrey Wright a cargo del Comisionado Gordon. Después de este vistazo, se compartió una vez el tráiler de The Batman que vimos en el DC FanDome del año pasado.

The Batman llegará a los cines el próximo 4 de marzo de 2022. En temas relacionados, The Matrix 4 ya tiene un nombre oficial. De igual forma, esto fue lo se presentó de Uncharted en CinemaCon.

Vía: The Wrap