Superman: Legacy ya empezó a trabajarse

Algo que se sabe muy bien, es el proceso de cambio por el cual está pasando el universo de películas de DC. puesto que nuevos directivos llegaron el año pasado, entre ellos destaca ni más ni menos que James Gunn. Y eso ha conllevado que se anunciaran nuevas películas como Superman: Legacy, misma que aparentemente va por buen camino.

Mediante una publicación de Twitter, Gunn mostró a los seguidores una mirada a la portada del guión, revelando que los vestuarios, el diseño de producción y más están ahora en proceso. A esto sigue una leyenda que afirma está orgulloso de participar en este proyecto, mencionando así que honrará ser parte del legado del personaje insignia de DC.

I’m honored to be a part of the legacy. And what better day than #SupermanAnniversary Day to dive fully into early pre-production on #SupermanLegacy? Costumes, production design, and more now up and running. pic.twitter.com/TJYpCRmdsf

— James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2023