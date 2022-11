Streets of Rage tendrá su adaptación cinematográfica

En los últimos años las adaptaciones de videojuegos a películas ya es algo más común, esto ya lo vimos con cintas como la Detective Pikachu, World of Warcraft, Assassin’s Creed y hasta los dos estrenos de Sonic The Hedgehog. Y hablando de esto, SEGA quiere seguir con la tendencia, por lo que hace poco se habría confirmado la adaptación de Streets of Rage.

Lionsgate se ha hecho con los derechos cinematográficos del juego y ha reclutado a Derek Kolstad, quien ayudó a escribir las historias de “John Wick” y sus secuelas. Escribirá la película y la producirá, por lo que será interesante los elementos de acción que incluirá la cinta. Después de todo la saga de juegos está dedicada a repartir golpes entre personajes.

Esto es lo que mencionó al respecto:

Cuando Dmitri mencionó por primera vez la idea de hacer una película de ‘Streets of Rage’, me volví loco de inmediato ¿Y para jugar con Sega? Mi yo de 10 años todavía está sonriendo.

Los productores de la adaptación incluyen a Toru Nakahara de Sega, Dmitri M. Johnson de dj2 Entertainment, Timothy I. Stevenson, Dan Jevons y Todd Black, Jason Blumenthal y Tony Shaw de Escape Artists. Nakahara produjo las dos primeras películas de “Sonic the Hedgehog” y es productor ejecutivo de “Sonic Prime”.

Aún no hay una fecha de estreno contemplada.

Vía: Variety

Nota del editor: En temas de adaptación, Street Rage quedaría muy bien, y si se replica el éxito de Sonic, es posible que de ahí se derive una saga de cintas con mucho potencial. Habrá que esperar a tener más noticias.