Street Fighter VI dará la posibilidad de hacer gestos

La semana pasada fue motivo de fiesta para los fanáticos de Capcom, dado que se mostró de forma oficial el remake de Resident Evil 4, con una historia reimaginada y con unos gráficos alucinantes. Por otra parte, se dio un nuevo avance de Street Fighter, el cual nos deja ver el aspecto gráfico del mismo y sobre todo, qué personajes van a participar.

Entre toda la avalancha de novedades se dio a conocer algo bastante particular, pues esta entrega de la franquicia permitirá a los jugadores demostrar la tenacidad que llevan desde antes de empezar las peleas. Teniendo la posibilidad de hacer muecas y diferentes gestos en la cara durante la pantalla de VS, esto gracias al uso de los botones direccionales.

Aquí puedes ver el clip demostrativo:

Show your attitude with the Game Face Feature in #StreetFighter6 by pressing directional buttons during the versus screen.

Scowl at your opponent, act all smug, or confuse them with a mixture of rapid emotions!

🎭 https://t.co/TeNl2pTAbd pic.twitter.com/n15Dj50vlZ

— Street Fighter (@StreetFighter) June 7, 2022