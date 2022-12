Star Wars: Battlefront II de PSP podría unirse a los clásicos de PS Plus

Está claro que PS Plus no ha sabido gestionar los videojuegos clásicos, dado que con el pasar del tiempo se van añadiendo escasos títulos, razón por la cual algunos fanáticos están decepcionados. Sin embargo, esta sequía de juegos podría terminar en los siguientes meses, dado que se detectó la llegada de un título de Star Wars en versión portátil.

El juego en cuestión sería Star Wars: Battlefront II, mismo que por momentos tuvo su propia página en la tienda de PlayStation por unos segundos hasta que se borró:

Experimente Star Wars Battlefront II (Classic, 2005) lanzado originalmente en el sistema PSP ( PlayStation Portable ), mejorado con reproducción ascendente, rebobinado, guardado rápido y filtros de video personalizados.

Lucha en primera línea donde todas las armas y vehículos son tuyos. Y ahora, por primera vez, STAR WARS Battlefront II te permite…

– Lucha como Jedi: obtén la habilidad de empuñar un sable de luz y usar los poderes de la Fuerza como Yoda y muchos otros héroes y villanos.

– Batalla en el espacio: combate aéreo en naves estelares clásicas o aterriza en un destructor estelar y lucha a pie a bordo de naves enemigas.

– Juega en 13 ubicaciones nuevas : lucha en entornos de STAR WARS: Episode Ill, como Mustafar y el hogar wookiee de Kashyyyk.

– Además de tres desafíos exclusivos: lucha como Rebel Raider, Imperial Enforcer o Rogue Assassin en turnos de servicio creados solo para esta versión.

Este título se ha convertido en la versión de PSP (PlayStation Portable) a las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 y ofrece funciones recientemente agregadas. En consecuencia, puede haber ocasiones en las que el título se reproduzca de forma diferente a la versión de PSP (PlayStation Portable), o en las que algunas características puedan hacer que el título no funcione correctamente. Esta versión no es compatible con los periféricos del sistema PSP (PlayStation Portable), por lo que es posible que algunas funciones no estén disponibles.