Square Enix no realizará una presentación digital durante este verano

El día de hoy Square Enix reveló su información referente al cierre del año fiscal 2020. De igual forma, se anunció que la compañía japonesa no tiene la intención de realizar una presentación digital en algún del verano de este año. Sin embargo, aún existe la posibilidad de ver algún tipo de anuncio sobre sus futuros juegos en otros eventos o como revelaciones por separado.

De acuerdo con Takashi Mochizuki, reportero de Bloomberg, la compañía no puede realizar una presentación digital durante la época en la que normalmente se hubiera llevado a cabo el E3, debido a que su material no está listo a causa de los retrasos causados por el COVID-19. Esto fue lo que reportó:

Square Enix said it won't hold online event to unveil this FY's new releases around E3's timing because making assets ready for such show has become difficult due to Covid-19. Instead, it will announce new titles on individual basis.

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 13, 2020