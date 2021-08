Desde su lanzamiento hace más de cuatro años, los jugadores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild han sorprendido a la comunidad al realizar todo tipo de hazañas dentro del juego que muchos creíamos imposibles. En esta ocasión toca hablar sobre un speedrunner que logró acabarlo en tiempo récord.

A través de su canal de YouTube, Player 5 compartió esta partida de BOTW, misma que termina en tan solo 27 minutos con 27 segundos. De esta forma, el speedrunner logró establecer un nuevo récord dentro de esta categoría.

Para lograrlo, Player 5 corrió desde el principio hasta el final, sin interactuar con cualquier otra cosa. Por supuesto, el streamer utilizó algunos glitches conocidos para reducir el tiempo lo más que podía, además de que también utilizó un amiibo.

Via: Player 5