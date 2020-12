Sorprendentemente, hay opiniones dividas en las reseñas de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 por fin saldrá al mercado en solo tres días. Como ya es costumbre con los grandes lanzamientos, las reseñas no se hicieron esperar, y algunos medios internacionales han comenzado a publicar sus opiniones respecto al juego. Pese a los múltiples retrasos y el crunch para los desarrolladores, parece que CD Projekt Red ha creado un juego que dividirá opiniones.

Medios como VG 24/7 y GamesRadar+, le han otorgado una calificación de 10/10 y 5/5 respectivamente, en donde señalan a la libertad que ofrece el juego y al gigantesco mundo abierto como aspectos positivos. Por otro lado, GameSpot le entregó un 7 al título, mencionando a los bugs y un mundo bastante superficial como los puntos negativos.

Por otro lado, el canal de YouTube de Easy Allies, el cual está conformado por ex-miembros de Game Trailers, ha llegado a mencionar que el juego necesitaba de otro retraso. Por su parte, Game Informer ha mencionado que probaron el juego en PC, y que las versiones de Xbox One y PS4 aún no están disponibles. De igual forma, algunos medios se han abstenido de ofrecerle una calificación juego, esto debido a que no le han invertido el tiempo suficiente.

A continuación puedes ver una lista de las calificaciones que ha recibido Cyerpunk 2077.

–VG247 10/10

-The Gamer 10/10

-VGC 5/5

-GamesRadar+ 5/5

-Windows Central 5/5

-RPG Site 9/10

-Game Informer 9/10

-3D Juegos 90/100

-PCGamesN 9/10

-IGN 9/10

-Screen Rant 4/5

-PC Gamer 78/100

-GameSpot 7/10

-GamesBeat 60/100

-GamesBeat 3/5

Actualmente el juego cuenta con una calificación de 91 en Metacritic con 43 reseñas, la mayoria positivas. Por lo pronto, en Atomix seguimos sin saber si es que tendremos el juego para su reseña antes del día del lanzamiento. Al parecer, CD Projekt Red no tuvo interés por nuestra región. En temas relacionados, fan crea un Xbox Series X edición especial del juego. De igual forma, un rumor indica que el juego correrá a 60fps en la siguiente generación.

Vía: Metacritic