Cuando estaba desarrollando Death Stranding, Hideo Kojima creó un sistema para construir rutas y terrenos. Aunque Kojima pudo haber patentado este tipo de tecnología, en realidad fue Sony quien decidió hacerlo aunque claro, dándole su respectivo crédito al legendario creativo nipón.

Esta patente fue registrada por Sony en 2019, pero apenas fue aprobada el pasado 7 de diciembre por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. De acuerdo con la firma nipona, se trata de “un radar de terreno y construcción gradual de una ruta en un entorno virtual de un videojuego”.

Específicamente, con esto se refieren a aquella mecánica de construcción en Death Stranding, en la cual los usuarios tienen la posibilidad de editar este espacio para así construir otras rutas que otros jugadores pueden recorrer. En teoría, esto significaría que Sony podría utilizar esta mecánica en otros proyectos futuros, pero al momento de redacción, no han dicho nada al respecto.

Nota del editor: Se trata de una curiosa decisión por parte de Sony, sin embargo, por algo hicieron las cosas. Es decir, Sony no hubiese registrado esta patente si no tuvieran intenciones de utilizarla en un futuro, aunque no necesariamente para una secuela de Death Stranding.

Via: NME