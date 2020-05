Sony no se siente intimidado por la agresiva estrategia de Xbox, afirma CFO

A lo largo de estos últimos meses, se ha vuelto bastante evidente que Microsoft está haciendo su mejor esfuerzo por promocionar el Xbox Series X. Esta consola se enfrentará contra el PlayStation 5 a finales de este año, y la tecnológica americana ha dado mucho de qué hablar, mientras que Sony permanece callado sobre sus planes para la siguiente generación.

El PS4 ha estado dominando esta generación, y gracias a algunas futuras exclusivas como The Last of Us: Part II y Ghost of Tsushima, esta consola aún tiene un poco de vida por delante. Pero, ¿qué piensa Sony de esto? ¿están preocupados por la agresiva estrategia de Xbox? Aparentemente no.

Durante la más reciente junta financiera de la compañía, Hiroki Totoki, CFO de Sony, declaró lo siguiente:

“Algunos creen que la promoción del PS5 está por detrás del Xbox. Consideramos todo de manera estratégica pero siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo. Yo me esperaría hasta ver las ventas del PS5 para dictaminar un ganador.”

En otras palabras, Sony no tiene intenciones de competir contra Microsoft en el apartado de marketing, sino que prefieren ver cómo se compararán ambos sistemas al momento de salir al mercado.

Evidentemente, esto no significa que Sony se va a esperar hasta finales de año para hablar sobre el PS5. Se rumorea fuertemente que su revelación se llevará a cabo a principios de junio, y honestamente ya es hora de que el gigante japonés diga algo. De hecho, el día de ayer tuvimos un nuevo State of Play enfocado en Ghost of Tsushima, y ahora que eso ya pasó, las noticias sobre el PS5 podrían empezar a llegar.

Fuente: Takashi Mochizuki