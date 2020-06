Smart Delivery también estará disponible en Xbox Game Pass

Una de las características más llamativas del Xbox Series X es el Smart Delivery. Aunque Microsoft no ha detallado exactamente cómo es que este sistema funciona, esta tecnología nos promete disfrutar de la mejor versión de los juegos que tenemos, totalmente gratis en la siguiente generaciones. Esto no sólo se limita a los desarrollos first party y algunos third party, ya que se ha revelado que Xbox Game Pass también soportará Smart Delivery.

En un reciente comunicado de la compañía, el cual está enfocado en explicar un poco más sobre esta tecnología, se ha confirmado que los desarrolladores tendrán la oportunidad de ofrecer una mejora gratuita de sus juegos para Xbox Series X por medio de Xbox Game Pass.

Esto fue lo que comentó Will Tuttle, Gerente de Comunicaciones en Microsoft:

“Si decides pasar a la próxima generación con Xbox Series X, te proporcionaremos automáticamente la versión Xbox Series X del juego sin costo adicional cuando esté disponible. No necesitarás hacer nada para elegir la versión a descargar. Nos encargaremos de todo eso. Y no solo se limita a los juegos que compras digitalmente; Los discos físicos de los juegos de Xbox también pueden ser compatibles con Smart Delivery si el desarrollador o publisher decide implementarlo. También nos complace confirmar que Smart Delivery estará habilitado para los títulos de Xbox Game Pass que lo aprovechen. Fuera de nuestros títulos de Xbox Game Studios, dependerá del desarrollo individual determinar si aprovechan Smart Delivery”.

De igual forma, se ofrece una pequeña lista de los juegos que harán uso del Smart Delivery:

-Halo Infinite

-Cyberpunk 2077

-Assassin’s Creed Valhalla

-Destiny 2

-DiRT 5

-Scarlet Nexus

-Chorus

-Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

-Yakuza: Like a Dragon

-The Ascent

-Call of the Sea

-Gears 5

-Second Extinction

-Metal: Hellslinger

En temas relacionados, aquí te decimos cuáles son las novedades para Xbox Game Pass. De igual forma, 11 juegos más han abandonado este servicio.

Vía: Xbox