¡Skull & Bones ya tiene fecha de lanzamiento!

Después de múltiples retrasos, un periodo de desarrollo bastante complicado y supuestos reinicios, Skull & Bones por fin está listo para llegar a nuestras manos este mismo año. Durante una presentación que se llevó a cabo el día de hoy se reveló que este título estará disponible en consolas y PC el próximo mes de noviembre.

Para ser exactos, Skull & Bones, el juego como servicio con una temática de piratas, por fin estará a nuestro alcance el próximo 8 de noviembre de 2022 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Así es, un día antes de God of War Ragnarok.

Junto a esto, y como se especulaba, el trabajo de Ubisoft Singapur será un juego como servicio, el cual tratará de ofrecer una experiencia con el suficiente contenido para atrapar a todos los jugadores durante un largo periodo de tiempo, y no terminar como Marvel’s Avengers.

Recuerda, Skull & Bones llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 8 de noviembre de 2022. En temas relacionados, tuvimos la oportunidad de ver gameplay antes de tiempo, y aquí te decimos qué tal está la experiencia.

Nota del Editor:

Por lo que he visto, Skull & Bones luce cero atractivo. La experiencia de zarpar en el océano como un pirata que tiene Sea of Thieves luce mil veces mejor, y para estas alturas, otro juego como servicio luce innecesario. Espero equivocarme, pero es la primera impresión que me ha dejado el juego.

Vía: Ubisoft