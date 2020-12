Sí, Cyberpunk 2077 ya tiene su propia parodia porno

Tal vez era de esperarse, pero Cyberpunk 2077 ya hasta tiene su propia parodia porno, y han pasado tantos años que el juego lleva en desarrollo, que incluso el material para adultos salió antes. Conocida simplemente como Cyberpunk XXX Parody 2077, este filme está protagonizado por las actrices Sif Blvck y Sindal Xie e incluso ya fue reconocido por CD Projekt RED.

Vía Twitter, Rafal Jaki, director de desarrollo de negocios y productor en CDPR, compartió un tweet con el que reconoce la producción XXX:

I guess mimicking is the highest form of praise? 😉 pic.twitter.com/h1S8gnsaxe

— Rafal Jaki (@GwentBro) November 27, 2020