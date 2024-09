Serie de The Legend of Zelda será lanzada en DVD

Para quien no lo recuerde, hace muchos años atrás se lanzó una serie animada de The Legend of Zelda, la cual originalmente tenía su espacio en el querido Super Mario Bros. Supershow. No está de más decir, que tuvo una mala recepción por parte de la audiencia, ya que en lugar de tener un corte más serio, quería emular a otras series del momento como He-Man, la cual contaba con sus momentos cómicos, y eso la llevaría a tener pocos capítulos en emisión.

Como resultado, se convirtió en un programa de culto, ya que de ahí han extraído memes icónicos como la frase de “excuse me Princess”, entre otros momentos que son chistes locales entre los fans de Zelda, y eso ha generado el interés por ver la serie al completo, lo cual es un tanto imposible, al menos de manera legal. Con esto en mente, parece que Nintendo ha escuchado a la gente, y dentro de algunos días traerá de regreso a estos episodios.

Se confirmó que el programa se pondrá a la venta con sus 13 episodios en un disco de DVD, mismo que contará con opciones de audio y subtítulos para quienes prefieran ver en idiomas diferentes, además de venderse en sitios sencillos para adquirir esta pieza histórica sin problemas. Se pondrá a la venta el 22 de octubre, y los usuarios ya pueden empezar a llevar a cabo la respectiva preventa del material.

Acá una descripción:

La serie animada de The Legend of Zelda fue una adaptación de los populares videojuegos de Nintendo, transmitida por primera vez en 1989 como parte del programa The Super Mario Bros. Super Show!. La historia sigue las aventuras de Link, un joven héroe, y la princesa Zelda, quienes deben proteger el reino de Hyrule del malvado Ganon. Ganon busca apoderarse de la Trifuerza de la Sabiduría, un artefacto mágico con grandes poderes, mientras Link y Zelda intentan detenerlo y mantener la paz en el reino. La serie es conocida por su estilo ligero y humorístico, con Link siendo un personaje un poco arrogante y propenso a repetir su famosa frase: “¡Excuuuuse me, Princess!” (“¡Perdóname, princesa!”). A pesar de su tono más cómico y su enfoque simplificado en comparación con los juegos, ha ganado cierto estatus de culto entre los fanáticos de The Legend of Zelda. La serie consta de 13 episodios y presenta personajes icónicos de los juegos originales, aunque con algunas diferencias notables en la trama y el desarrollo de personajes.

Recuerda que una versión con calidad de video un poco más baja, pero si quieres lo máximo en contenido visual es mejor esperar a la nueva edición.

Vía: IGN

Nota del autor: Me imagino que esta nueva edición traerá subtítulos, ya que la antigua solo está en idioma inglés sin manera de hacer algún tipo de cambios.