Se revela set de LEGO de Atari 2600

Algo por lo que se la ha conocido a la empresa de LEGO en los últimos años, es tener colaboraciones con marcas de videojuegos como Nintendo y hasta con PlayStation y el conjunto de Horizon Forbidden West. Sin embargo, ahora quieren regresar a la era retro de la industria, por lo que acaban de confirmar un set basado en la clásica Atari 2600.

El set viene con versiones LEGO de los lanzamientos de Atari Asteroids, Adventure y Centipede. También se pueden construir pequeñas recreaciones de pantallas en 2D de los videojuegos. Incluso se puede hacer una recreación de juego que se ve un tanto fiel a la original. El juguete se pondrá a la venta el próximo 1º de agosto a un precio de $239.99 USD.

*Sound on* Remember when you got your Atari? Recreate that Atari feeling with our homage to the 80’s console that will make you feel like a kid again 🕹️😊https://t.co/xDMaoucGX1

#LEGO #ATARI2600 pic.twitter.com/xLB1uXt3wC

— LEGO (@LEGO_Group) July 19, 2022