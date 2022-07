El reboot de Saints Row ya está en etapa en Gold

Una de las franquicias que tendrá una especie de reinicio este año es Saint Rows, saga que funge como una parodia a Grand Theft Auto, pero con situaciones e historias un tanto exageradas. Y ahora, los dueños de la marca, Deep Silver, están buscando darle un giro nuevo que pondrá a su juego nuevo dentro del mapa, título que ya está en fase Gold.

Esto significa que la versión completa del juego base está lista para fabricarse y empaquetarse, pasando así por todas las comprobaciones correspondientes para distintas plataformas. Esta información la dio a conocer la cuenta principal de la saga en Twitter, mensaje que va acompañado de una invitación a pre-comprar el juego en las consolas o PC.

#SaintsRow is officially gold – locked and loaded for August 23 – pre-order now: https://t.co/8KeHoEexIs pic.twitter.com/cUZruwYX0f

— Saints Row (@SaintsRow) July 19, 2022