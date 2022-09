Con 11 minutos de contenido adicional, Spider-Man: No Way Home The More Fun Stuff Version promete más interacciones entre los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield, algo que los fans esperaron por años. De esta forma, se ha revelado qué novedades nos ofrece esta versión extendida en relación con estos dos personajes.

Aunque The More Fun Stuff Version no incluye nuevas escenas de Peter 2 (Maguire) y Peter 3 (Garfield), sí cuenta con una versión extendida de su conversación previo a su batalla final. Los tópicos que se tocan, la muerte de Gwen Stacy y la forma en la que disparan telaraña, sí están presentes en la versión normal de la película. Sin embargo, aquí se han expandido.

Peter 3: “… podría haberlo hecho de otra manera”. Peter 2: “Ahora tienes una segunda oportunidad…” Peter 3: “Sí…” Peter 3: “Deberíamos hacer esto de nuevo. Como, todo el rato”. Peter 2: “Es lindo. Tal vez deberíamos, ya sabes, centrarnos en, eh… Peter 3: “Oh, no ser asesinados esta noche”. Peter 2: “¡Sí! Eso.” Peter 3: “Seguro, sí, es una buena idea. Tomaré tu número al final de… la batalla”. Peter 3: “Lo tienes”.

Aquí comienzan a hablar sobre su telaraña.

Peter 2: “Es cuando se libera, es como una liberación limpia”. Peter 3: “Entonces, ¿puedo preguntar algo?” Peter 2: “Sí”. Peter 3: “¿Es como, cuando lo piensas, teje telas? ¿Sabes lo que quiero decir? Peter 2: “Esa es una buena manera de decirlo”. Peter 3: “Porque, si presiono, tengo un mecanismo, pero para ti, ¿es como, ‘teleraña’ y luego teleraña?” Peter 2: “Ni siquiera soy consciente en este momento”. Peter 3: “Es como andar en bicicleta”. Peter 2: “Sí”. Peter 2: “No estoy seguro de qué decir. Es algo natural, simplemente sucede, es… no lo sé”. Peter 3: “Eso es genial, hombre. Quiero verte los agujeros”. Peter 2: “Siempre estoy simultáneamente, como, completamente aturdido por la naturaleza fantástica de estas cosas…” Peter 3: “Sí”. Peter 2: “… y también es como, sí” Peter 3: “Lunes, es lunes”.

Como pueden ver, no es algo tan sustancial como muchos esperaban, pero es agradable ver a estos personajes juntos, y compartir un poco más de escenas sin que estén peleando por sus vidas. En temas relacionados, esta versión extendida también tiene un final alternativo.

Vía: The Direct