Se lanza nueva actualización para Nintendo Switch

Muchos estamos impacientes por el anuncio oficial de Nintendo Switch 2, pero parece que la compañía japonesa no va a sacar nada de información hasta que sus juegos confirmados salgan en la consola actual. Eso significa, que mientras tanto estarán dando soporte en formas de parches, y justo este lunes ha salido uno nuevo que los usuarios ya pueden descargar, no importa el modelo en el que estén jugando.

La empresa ha lanzado el parche 19.0.1, abordando varios problemas reportados por usuarios y optimizando la experiencia en general. Desde el 28 de octubre de 2024, los propietarios de la consola pueden beneficiarse de esta actualización, que busca mejorar la estabilidad y el rendimiento del sistema.

Entre las correcciones principales, se resolvió un error relacionado con el “Control de Nintendo GameCube” que, en ocasiones, no era reconocido al utilizar la “conexión tap del control”. Este problema afectaba principalmente a quienes conectaban periféricos externos a la consola, y su solución permite ahora una mejor conexión y uso de accesorios adicionales en Nintendo Switch.

Además, el parche también arregla un fallo en los procesos de comunicación, como las descargas de software, que a veces se veían interrumpidos mientras la consola estaba en modo de suspensión. Con esta mejora, los usuarios podrán descargar contenido sin interrupciones, incluso cuando la consola no esté en uso activo.

Vía: Nintendo

Nota del autor: La verdad yo no he tenido problemas con la consola, pero tampoco es como que use los controles de Gamecube de manera frecuente. Esto nos indica que el anuncio de Switch tal vez no pasa este año.