Se filtran tres juegos más Xbox Game Pass. ¿Los veremos mañana?

Nos encontramos a solo un par de horas de la presentación de Xbox & Bethesda en el E3 2021. Sin embargo, y como es una costumbre en este tipo de eventos, se han filtrado parte de los anuncios planeados para esta conferencia, la cual contaría con un gran énfasis en Game Pass. De esta forma, se hablan de tres títulos de Bethesda para esta plataforma.

Poco después de la filtración de Yakuza: Like a Dragon para Game Pass, Tom Warren, editor senior de The Verge, compartió información que revela la llegada de DOOM (2016), Fallout 3 y The Evil Within 2 a este servicio. Considerando que la presentación del día de mañana será un evento en conjunto con Xbox y Bethesda, esta filtración era algo de esperarse.

the Xbox E3 leaks begin https://t.co/AjLYonlQ40 — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2021

Recordemos que la serie de DOOM, con la excepción de DOOM (2016), ya está en Game Pass, así que la llegada de este juego solo era cuestión de tiempo. Ahora solo nos queda esperar al Xbox & Bethesda Showcase del día de mañana para tener información oficial sobre estas filtraciones.

Vía: Tom Warren