Se filtra la fecha del siguiente Nintendo Direct

En las últimas semanas, Xbox y PlayStation llevaron a cabo su presentación de inicio de año, en donde nos mostraron parte de los lanzamientos que tienen planeados para el 2024. De esta forma, muchos se preguntan cuándo es que la Gran N estrenará uno de sus típicos Nintendo Direct. Bueno, una nueva filtración indica que no falta mucho para que esto suceda.

A lo largo de las últimas semanas hemos escuchado mucho sobre el Nintendo Direct que se llevaría a cabo a principios de año, con algunos reportes señalando incluso que esta presentación estaba planeada para finales de enero. Ahora, Shpeshal Nick, famoso insider, ha señalado que la siguiente presentación de la compañía japonesa estaría planeada para la segunda semana de este mes, es decir, entre el 5 y 13 de febrero.

Como siempre, por el momento no hay información oficial de Nintendo al respecto, y considerando que los anuncios de los Direct siempre suceden un día antes de su celebración, esta presentación podría ser anunciada en cualquier momento. De esta forma, no nos queda más que esperar a que la Gran N confirme si este año también veremos uno de sus ya típicos eventos o no.

Recordemos que el 2024 será un año interesante para Nintendo, puesto que múltiples rumores y reportes han señalado que el sucesor del Switch sería anunciado durante la primera mitad del año, y su lanzamiento se llevaría a cabo durante los últimos meses de 2024. De esta forma, no solo estaríamos esperando un Direct enfocado en los lanzamientos más importantes para el futuro cercano, sino que también estaría en planeación una presentación a gran escala para revelar a esta nueva consola.

Como siempre, solo nos queda esperar a que Nintendo confirme alguno de los rumores que han circulado en las últimas semanas. En temas relacionados, se filtran los anuncios del siguiente Direct. De igual forma, Nintendo tendría su propio servicio de streaming.

Nota del Editor:

Las posibilidades de que un Nintendo Direct se lleve a cabo este mes son altas, pero recordemos que el 2024 es un año muy importante para Nintendo, puesto que estaríamos frente al lanzamiento de su nueva consola. De esta forma, la compañía japonesa bien podría estar planeando un evento a gran escala, y dejar de lado el Direct de febrero de lado solo por esta ocasión.

Vía: Nintendo Prime