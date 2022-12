Se filtra la fecha de lanzamiento de Diablo IV

Diablo IV es uno de los juegos más esperados de 2023. Aunque Blizzard aún no ha revelado la fecha de lanzamiento exacta del juego, una nueva filtración ha compartido esta información, y todo parece indicar a que estos detalles son reales.

Recientemente, el usuario conocido como Aggiornamenti Lumia, quien tiene un historial de investigar la tienda Xbox y Windows para descubrir datos internos confidenciales, descubrió que Diablo IV estará disponible a partir del próximo 5 de junio de 2023 a las 11:00 PM, aunque considerado el tema de horarios, algunas regiones tendrán acceso a esta entrega hasta el 6 de junio.

Al darse a conocer esta información, la cuenta oficial de Diablo en Twitter reveló que tendremos un nuevo vistazo de este título el día de mañana, 8 de diciembre, durante The Game Awards. El juego, que supuestamente tendrá un tamaño de 80 GB en Xbox, se lanzará en una edición estándar, digital de lujo y definitiva.

Her presence grows near. 🌹

Like this post to be notified of how you can contribute to Her summoning. #LilithIsComing pic.twitter.com/1mnVeafYp4

— Diablo (@Diablo) December 7, 2022