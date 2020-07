Se filtra la fecha de lanzamiento de Assassin’s Creed Valhalla

Otro día, otra filtración de Ubisoft. Después de que la semana pasada se filtraran 30 minutos de gameplay de Assassin’s Creed Valhalla, ahora una de las cuentas oficiales del juego ha publicado accidentalmente su fecha de lanzamiento. Como sabrás, el evento Ubisoft Forward se llevará a cabo el día de mañana, pero ya será muy difícil que nos llevemos alguna sorpresa.

Por medio de Instagram, la cuenta italiana del juego publicó que Assasin’s Creed Valhalla debutará el próximo 17 de noviembre:

Esta fecha en particular es bastante interesante, porque Valhalla no solo llegará a consolas actuales, sino que también lo podremos disfrutar en PS5 y Xbox Series X, insinuando que ambas consolas podrían debutar no mucho después que el juego. Sin embargo, por lo poco que podemos ver de la imagen filtrada, parece que la versión que debutará el 17 de noviembre será para PS4 y Xbox One.

Fuente: Assassin’s Creed