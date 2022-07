Se dice que el siguiente Assassin’s Creed estará ambientado en la civilización Azteca

Desde que Assassin’s Creed llegó al mercado hace casi dos años, no se ha hablado demasiado en torno a la siguiente entrega principal del credo de los asesinos. Y ahora, los rumores indican que estará ambientado en la civilización Azteca, idea que se ha reforzado un poco más gracias a la confirmación de famosos filtradores de la industria del videojuego.

El nuevo informe llega desde el famoso YouTuber, Jeremy Penter, también conocido como ACG, que en el pasado ha tenido reportes acertados con otros lanzamientos importantes. El joven compartió un tuit donde afirma que “el próximo juego de Assassin’s Creed será de Aztecas“, aunque no da más detalles al respecto, incluida una fecha de salida o revelación.

Next AC game will be Aztecs.

