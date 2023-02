Se dan detalles sobre cast del nuevo Batman de las películas

Hace una semana se dieron noticias interesantes en relación a las películas de DC, y eso se debe a un comunicado que reveló el CEO de esta división, James Gunn, informando el reinicio para este universo de cintas. Entre todas revelaciones estuvo The Brave and The Bold, próxima entrega de Batman que dará pie a un nuevo actor que le dará vida al héroe.

Mediante una nueva conversación que tuvo James Gunn con el medio conocido como Collider, los seguidores obtuvieron los primeros detalles sobre el reemplazo del actor de Batman de Ben Affleck. Primero que nada, se establece que el mundo es uno de los héroes siempre han existido, por lo que no sería una especie de origen para el mismo.

Actualmente se ha tomado como referencia a Superman para saber quién podría ser el de Batman, y este debería ser no mayor a los 30 años, dado que el hombre de acero será encarnado por alguien de 25 años. Entonces, si el caballero de la noche es mayor por un par de años, se debería buscar a alguien que roce los 27 o 28 años de edad para hacer un balance.

Algo que también llama la atención, es que The Brave and the Bold unirá al Batman de Bruce Wayne con su hijo biológico Damian Wayne, el quinto Robin cronológicamente después de Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake y Stephanie Brown. A eso se unen los comentarios de que la Batman Family estarán presentes.

Por ahora, es toda la información que se tiene del nuevo papel. Así que es probable que en este momento están activando los castings.

Vía: The Direct

Nota del editor: Poco a poco se ve como toma forma el nuevo plan, lo único malo de todo, es que hasta el 2025 se hará presente el primer paso hacia la evolución. Vamos a iniciar con la película de Superman: Legacy.