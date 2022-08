Se confirma que Blackberry tendrá su película

Hace algunos años atrás se lanzó una película basada en la creación de Facebook, la cual tuvo una aceptación medianamente buena gracias a que muchos usuarios no estaban interesados en verla. Y ahora, surge la noticia de que habrá otra compañía que filmará sus experiencias, esta es ni más ni menos que Blackberry en una adaptación a pantalla grande.

El largometraje llevará el título homónimo de los dispositivos que fueron una tendencia antes que los iPhone, la cual será protagonizada por los actores Jay Baruchel y Glenn Howerton. Por su parte, la dirección está corriendo a cargo de Matt Johnson, su trabajo más conocido dentro de la industria cinematográfica es la cinta Operation Avalanche de 2016.

La historia detallará el auge y la caída del dispositivo cuando su empresa matriz canadiense, Research in Motion, fracasó en disputas legales y finalmente perdió, además de su competencia en el mercado frente a competidores como Apple y b. En el centro de la historia está la relación comercial entre los cofundadores Mike Lazaridis y Jim Balsillie.

A su vez, es una adaptación del libro Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry. Mismo que logró ser un éxito de ventas en el año 2015. Por ahora, no hay muchos detalles en cuanto a la producción, así que la fecha de estreno para los cines aún es un tema indefinido para los responsables.

