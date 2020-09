Rumor: La secuela de Warcraft ya estaría en producción

Las películas y los videojuegos definitivamente no se llevan nada bien, pero por alguna extraña razón los grandes ejecutivos en Hollywood insisten en lanzar adaptaciones cinematográficas de algunas de las franquicias más populares. La cinta de World of Warcraft llegó hace cuatro años, y aunque aquí en Occidente no le fue tan bien como sus productores esperaban, la cosa resultó muy diferente en Asia, donde el filme gozó de una muy buena recaudación en taquilla.

Parece que este resultado le pudo haber garantizado una secuela, pues de acuerdo con Daniel Richtman, notorio y relativamente confiable insider de la industria cinematográfica, Legendary Pictures ya estaría trabajando en Warcraft 2, aunque los detalles sobre la producción siguen un tanto escasos. Sin embargo, se cree que esta segunda parte continuaría con la historia y personajes que se nos introdujeron durante la original.

La primer película de Warcraft se centraba en el orco shaman Gul’dan, quien buscaba escapar de su moribundo mundo. Para hacerlo, él utiliza la magia oscura que abre un portal al reino de los humanos, Azeroth. Con el apoyo de Blackhand, Gul’dan organiza al clan de los orcos para formar un ejército conocido como la Horda. Para proteger Azeroth, el Rey Llane, el feroz guerrero Anduin Lothar y el poderoso hechicero Medivh forman una alianza. Conforme va acrecentándose el conflicto, los líderes de cada bando se empiezan a cuestionar si la guerra es realmente la respuesta.

Via: MovieWeb