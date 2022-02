The Batman está a tan solo unos cuantos días más de estrenarse, por lo que Robert Pattinson ha estado bastante ocupado últimamente dando todo tipo de entrevistas. En una de ellas, el actor británico no solamente se declaró como fan de Final Fantasy VII, sino que también dijo que, como muchos de nosotros, nunca pudo elegir entre Tifa o Aerith.

Pattinson dijo que Final Fantasy VII es el único videojuego que lo hizo llorar debido al vínculo que formó con sus personajes, así como a los acontecimientos de la historia. En la entrevista estuvo acompañado por Zoe Kravitz, y el actor le explicó más o menos las personalidades de Tifa y Aerith:

Robert Pattinson talking about Final Fantasy 7 and how he was in love with Aeris and Tifa for Clique X. #TheBatman

