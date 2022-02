Elden Ring finalmente llegó al mercado el pasado viernes 25 de febrero, por lo que los jugadores ya tuvieron oportunidad de pasar este fin de semana explorando The Lands Between y todos sus secretos. Aún con sus calificaciones perfectas, FromSoftware tiene un par de cosas por mejorar, especialmente relacionadas al apartado online. Es por eso que esta semana, los servidores del juego estarán entrando en un periodo de mantenimiento.

Vía redes sociales, FromSoftware confirmó las fechas y horas exactas en que no podrás acceder a las funciones online de Elden Ring por el mantenimiento previamente mencionado. Sin más, acá los puedes conocer:

– Steam: 28 de febrero de 10PM a 11PM

– PlayStation: 28 de febrero de 8PM a 9PM

– Xbox: 28 de marzo de 9PM a 10PM

Durante estos tiempos no tendrás acceso a ninguna de las funcionalidades online que ofrece este juego, pero no te preocupes, que no deberías tener problema alguno disfrutando de la aventura en solitario.

Si todavía no le entras a Elden Ring, te sugerimos echarle un vistazo a nuestra reseña escrita para que conozcas el por qué le dimos una calificación perfecta.

Nota del editor: FromSoftware definitivamente ha estado trabajando duro estos últimos días para corregir algunos de los problemas que la gente está teniendo con el juego. Mientras que la versión de consolas está prácticamente impecable, quienes lo compraron en PC no han tenido una experiencia muy disfrutable que digamos.

Via: Elden Ring