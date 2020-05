Revelan gameplay de Prince of Persia: Redemption, juego cancelado de esta saga

A pesar de que Prince of Persia lleva casi una década sin un nuevo juego bajo su nombre, parece que en algún punto de 2012 Ubisoft intentó desarrollar un nuevo título para PS3 y Xbox 360 conocido como Prince of Persia: Redemption. De hecho, su gameplay ha estado publicado en YouTube por años pero los internautas apenas se enteraron de su existencia.

Gracias a un usuario del foro ResetEra, el internet logró conocer este cancelado proyecto, incluso cuando llevaba casi ocho años publicado en la plataforma. Acá abajo te lo compartimos:

Tal y como puedes ver, el proyecto ya estaba un tanto avanzado, y parece que este cancelado título también tenía un enfoque más cinemático, con QTEs, fluidas animaciones, peleas contra jefes y más. Se desconoce exactamente por qué Ubisoft decidió cancelar el proyecto, ya que por lo visto no les estaba quedando tan mal.

Aunque Ubisoft no ha dicho nada oficial sobre esta franquicia en años recientes, el mismo día que registraron el dominio de Assassin’s Creed: Valhalla, también registraron otro dominio bajo el nombre de Prince of Persia, por lo que cabe la posibilidad de que la saga regrese en un futuro cercano, pero mejor no hay que hacernos esperanzas.

Fuente: ResetEra