Revelan detalles de PlayStation 5 Slim

Tom Henderson, dueño de Insider Gaming, uno de los medios que más información ha estado filtrando acerca del próximo modelo de PlayStation 5, asegura que podría haber una presentación de la consola en agosto y también ofreció su pronóstico en cuanto a algunos detalles de esta nueva versión que todos están llamando PlayStation 5 Slim debido a la tendencia de Sony por disminuir el tamaño de sus sistemas pasado cierto tiempo desde su lanzamiento.

Lo que es una realidad anunciada oficialmente por parte de Sony es que el PlayStation 5 que conocemos ahora, será descontinuado a fin de año. Tal vez esta sea la razón por la que ahora podemos ver promociones y descuentos en su precio.

Contrario a lo que la gente dice acerca del próximo modelo de PlayStation 5, Henderson menciona que se trata de una consola normal y no más pequeña pero con una unidad de lectura de discos extraíble:

On all the PS5 Pro/Slim rumors – I don’t think it’s a pro or slim, My understanding is that it’s just “gen 2” of the regular PS5.

The normal PS5 will cease production at the end of this year and the new model will start in April and begin selling in September.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 23, 2023