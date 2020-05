Retro Studios trabajó en spin offs cancelados de Zelda y Mario

Cientos de juegos entran en pre-producción, sólo para ser cancelados inmediatamente sin que el público llegue a darse cuenta. Este fue el caso de dos juegos de Retro Studios, spin-offs de The Legend of Zelda y Super Mario Bros. Ahora, gracias al arte conceptual de estos proyectos, tenemos una idea de lo que nunca llegó a ser una realidad.

Recientemente, el artista Sammy Hall reveló arte conceptual de un juego de The Legend of Zelda, el cual contaba con una temática más oscura, iba a estar protagonizado por un miembro del clan Sheik, se desarrollaría en la línea temporal en donde Link es derrotado al final de Ocarina of Time, e iba a revelar cómo fue creada la Master Sword.

Por el otro lado, el proyecto de Super Mario Bros. iba a tener a los Boo como protagonistas, estaba planeado para una plataforma portátil, y el objetivo era apoderarse de otros personajes.

De acuerdo con Hall, las ideas para ambos juegos vinieron de los ex líderes Retro, Mark Pacini, Todd Keller y Kynan Pearson, pero fueron “cancelados la semana que fueron a crear sus otros estudios”. En una entrevista con IGN, el ex artista conceptual de Retro Studios explicó que ambos juegos estaban en pre-producción cuando se cancelaron:

“Dudo que muchos en Nintendo hayan visto gran parte de estas cosas. La mayoría me pusieron en una habitación como Milton de Office Space y la tarea de hacer una lluvia de ideas entre otros proyectos “.

Hall trabajó en Retro Studios entre 2005 y 2008, así que estos proyectos ya tienen más de una década cancelados. Sin embargo, no todo fue una pérdida. Eventualmente vimos algunas de las ideas de estos proyectos en otros juegos. Por ejemplo, la creación de la Master Sword fue un punto central en la historia de Skyward Sword, mientras que la habilidad de los Boo para controlar enemigos, fue utilizada en Super Mario Odyssey.

Recuerda darle clik a la galería para ver las imágenes en mejor calidad.

Vía: IGN