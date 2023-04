Resident Evil: Death Island ya tiene fecha de estreno

Es todo un hecho que a Resident Evil no le suele ir muy bien en cuanto a productos que adaptan los juegos al cine o hasta la televisión, eso respecto a los lanzamientos que han llegado en formato de live action. Sin embargo, hay otra línea alternativa a la cual le va muy bien, y esas son las animaciones de CGI que cuentan con su propia narrativa que ha gustado.

Así tenemos a la próxima cinta de estilo llamada Resident Evil: Death Island, de la cual se nos mostró un nuevo avance en el último Capcom Spotlight y que ahora cuenta con la fecha de estreno. Se menciona que hará su arribo el próximo 7 de julio al menos en Japón, pero se espera que dentro de poco tiempo se dé a conocer una fecha para occidente.

Resident Evil: Death Island will be released on Friday July 7th, 2023. pic.twitter.com/5M510QKDmV

