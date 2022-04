SEGA es una compañía con una larga lista de propiedades que están inactivas. Aunque podría parecer que la empresa solo está enfocada en nombres como Sonic, Persona y Yakuza, un nuevo reporte ha señalado que reboots de Jet Set Radio y Crazy Taxi ya están en desarrollo. Sin embargo, estos serían títulos que tratarían de seguir el camino de juegos como Fortnite.

De acuerdo con Bloomberg, quienes citan diversas fuentes relacionadas con estos proyectos, SEGA tiene pensado traer de regreso a las series de Jet Set Radio y Crazy Taxi con producciones AAA. En el caso específico de Crazy Taxi, se menciona que este título ya tiene un desarrollo avanzado, y llegaría a nuestras manos entre el 2024 y 2025.

Tanto Crazy Taxy como Jet Set Radio buscarían seguir el éxito de títulos como Fortnite, por lo que se habla de un formato free-to-play. Es así que SEGA no solo busca modernizar estas dos series, sino que también desea crear un sistema de monetización que le entregue ingresos constantes a la compañía. Junto a esto, se ha mencionado que sí bien estas franquicias no fueron un éxito comercial en el pasado, la popularidad de ambas y la base de fans fueron elementos por los cuales se eligieron para tener reboots.

Estas dos entregas formarían parte del proyecto Super Game, con el cual la compañía japonesa planea ofrecer experiencias de alto nivel en un periodo de desarrollo de mediano a largo plazo. Junto a esto, el reporte ha señalado que aún existe la posibilidad de que estos dos proyectos sean cancelados.

Por su parte, SEGA no ha emitido un comunicado al respecto, por lo que aún hay muchas dudas respecto a estos dos proyectos. En temas relacionados, una película de Streets of Rage ya está en desarrollo. De igual forma, se ha filtrado el logo de Sonic Origins.

Nota del Editor:

SEGA debería mejor hacer lo mismo que hizo con Streets of Rage 4 o los remakes de Panzer Dragoon y House of the Dead, y dejarle estas propiedades a otros desarrolladores que sí tengan pasión por el legado de las series. Crear un Fortnite de Jet Set Radio y Crazy Taxi no es algo que los fans deseen.

Vía: The Verge